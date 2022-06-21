Прямые рейсы в Таиланд могут запустить из Владивостока

Кроме того, россияне смогут расплачиваться в Таиланде картами "Мир". Власти Таиланда планируют вновь сделать доступными прямые рейсы для российских туристов, сообщает ИА DEITA.RU.

Фото: Deita.ru Deita.ru

Как рассказал в комментарии "Вестник АТОР" исполнительный директор Туристического управления Таиланда Титипорн Маненате, в планах остается восстановление прямых рейсов в туристическую страну из России. Предварительно такие рейсы могут появиться осенью текущего года.

Он отметил, что цель - вернуть в страну допандемийный туристический поток из России. Тогда из России приезжали в год практически 1,5 млн человек. В связи с этим сейчас активно прорабатываем две актуальные проблемы. Это отсутствие прямых перелетов и невозможность расплачиваться в королевстве картами российской платежной системы. Все эти вопросы обсуждаются и скоро будут решены, - рассказал он.

По его словам, в первую очередь прямые рейсы возобновят с Владивостоком. Между странами будет курсировать Air Asia. Затем прямые рейсы хотят возобновит с Москвой за счет сил авиакомпании Thai Airways.

Более того, вопрос использования в стране российской платежной системы "Мир" уже сейчас обсуждается в Центробанке Таиланда.