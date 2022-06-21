Европа уже начала принимать туристов и понемногу снимает коронавирусные ограничения. Однако, не успели страны выдохнуть от пика пандемии, как начались новые напасти.

Теперь на континент обрушились природные катаклизмы. Град, пылевые бури, разрушительные пожары. Аномальная температура превращает города в парники. В испанском Мадриде уже отмечают 40 градусов в тени.

То же самое происходит на всем континенте. Катаклизмы, при этом, затронули и американские штаты. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.