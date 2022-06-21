Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+29° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
18 часов назад

Природные катаклизмы обрушились на Европу: видео

Диана Товсепова

Европа уже начала принимать туристов и понемногу снимает коронавирусные ограничения. Однако, не успели страны выдохнуть от пика пандемии, как начались новые напасти.

Теперь на континент обрушились природные катаклизмы. Град, пылевые бури, разрушительные пожары. Аномальная температура превращает города в парники. В испанском Мадриде уже отмечают 40 градусов в тени.

То же самое происходит на всем континенте. Катаклизмы, при этом, затронули и американские штаты. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.

Ранее мы писали о том, что эксперты оценили потери европейских курортов от отсутствия туристов из России.

Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители