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59 минут назад

Министр транспорта назвал возможный базовый самолет парка «Аэрофлота»

Lenta.ruиещё 4

Министр транспорта России Виталий Савельев назвал самолет Ту-214 возможной базовой моделью для парка «Аэрофлота». Об этом он рассказал в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде, передает РИА Новости.

Назван возможный базовый самолет парка «Аэрофлота»
Фото: lenta.rulenta.ru

«Ту-214 — одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности, "Аэрофлот" как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку переходить», — сказал Савельев.

В апреле сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует до 2030 года изготовить 70 самолетов Ту-214 с российскими двигателями ПС-90. На данный момент эти воздушные суда уже выпускаются в Казани малой серией.

Новости путешествий,Виталий Савельев,ОАК,Аэрофлот,
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