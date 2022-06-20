Куба планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией

Хуан Карлос Эскалона, советник по туризму Кубы в Москве, сообщил Tourdom.ru, что остров свободы очень близок к тому, чтобы ввести в оборот карты “Мир”.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

“Мы уже видели предварительные соглашения представителей российских и кубинских банков, — сообщил он. — Осталось решить некоторые технические вопросы”.

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Эскалона добавил, что кубинские власти понимают: для возобновления турпотока из России освоить платежную систему “Мир” критически важно. Он напомнил, что Куба тоже находится под санкциями, и с картами Visa и Mastercard, выданными американскими банками, есть сложности. При этом пластик других стран на острове принимают без проблем — а значит, россияне могут расплачиваться картами, оформленными в казахских и узбекских банках.

Эскалона добавил, что до конца года кубинские власти также надеются возобновить прямое авиасообщение с Россией, чтобы туристы “снова могли насладиться отдыхом на нашем прекрасном острове”.

Однако подробности он не сообщил. Сейчас российские авиакомпании не летают в западное полушарие. Этому препятствует запрет на использование воздушного пространства Европы.

Кроме того, маршрут надо прокладывать так, чтобы в случае необходимости самолет мог совершить незапланированную посадку не в Европе, а в дружественно настроенных странах. Например, в аэропортах северной Африки. Все это приводит к тому, что и без того длительный 13 часовой межконтинентальный перелет удлинился ещё больше. А значит, под вопросом рентабельность таких полетов.

Теоретически на маршрут Москва- Гавана- Москва могла бы встать кубинская авиакомпания Cubana. Однако в ее парке есть лишь два дальнемагистральных самолёта Ил 96 300. Понятно, что в таком случае можно рассчитывать лишь на редкие прямые рейсы. По такой схеме сейчас выполняются полеты в Венесуэлу: местная а/к Conviasa летает в Москву на одном из двух своих аэробусов А-340 -600 раз в две недели. Однако недавно самолёт сломался и туристов пришлось возвращать в Россию рейсами иностранных перевозчиков