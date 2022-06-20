Фанатам «Скуби-Ду» предложили переночевать в фургончике тайн

Кинокомпания Warner Bros. разместила на популярной площадке по бронированию жилья Airbnb предложение переночевать в фургончике тайн. Акцию компания приурочила к 20-летию фильма «Скуби-Ду» режиссера Раджа Госнела.
Актер Мэттью Лиллард, который исполнил в фильме роль Шегги Роджерса, встретит гостей в культовой машине на побережье Малибу.
«Зоинкс! Прошло уже 20 лет с тех пор, как я сыграл Шегги в первом фильме Scooby-Doo от Warner Bros., но его дух со мной с тех пор. В честь праздника я вернусь к 2002 году с совершенно крутым пребыванием в любимой таинственной машине банды, монстры не включены»,
— написал Лиллард в описании к фургончику.
Машина будет припаркована на 3 дня: 24, 25 и 26 июня. Стоимость проживания — всего $20 за ночь (более 1100 рублей). Фанаты уже забронировали все дни, судя по отсутствию свободных окошек в календаре на Airbnb.
«Фургончик тайн стал чрезвычайно популярен, и все 3 ночи были забронированы за несколько минут»,
— заявил телеканалу CNN представитель Airbnb.
Арендаторы фургончика не только пообщаются с Мэттью Лиллардом, но и смогут попробовать легендарные Скуби-снеки. Внутри фургона можно будет найти лава-лампу, мистические игры и ретротелевизор для просмотра фильма.
Также к юбилею «Скуби-Ду» для гостей организуют ужин. В меню будут любимые блюда Шегги и Скуби, например хот-доги и бургеры с баклажанами.
Ранее «Секрет» сообщал , что блогерши Анита Сарна и Каролина Крупецки, которые прославились в Сети благодаря кулинарным блогам Nerds' Kitchen и Witcher Kitchen, выпустят поваренную книгу по вселенной книг, игр и сериалов «Ведьмак» 25 октября 2022 года. Фото: Airbnb