Фанатам «Скуби-Ду» предложили переночевать в фургончике тайн

«Зоинкс! Прошло уже 20 лет с тех пор, как я сыграл Шегги в первом фильме Scooby-Doo от Warner Bros., но его дух со мной с тех пор. В честь праздника я вернусь к 2002 году с совершенно крутым пребыванием в любимой таинственной машине банды, монстры не включены»,