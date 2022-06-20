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1 час назад

Купившим путевки в Турцию подарят места в бизнес-классе

Мира Маркина

Портал о путешествиях TourDom опубликовал новость о том, что турагентство Anex Tour предлагает туристам поощрение в виде бесплатного повышения уровня комфорта во время перелета до бизнес-класса.

Предложение актуально в случае, если вы покупаете тур в один из премиальных отелей Турции - таким образом агентство надеется повысить спрос на бронирования в такие отели премиум-сегмента, как Rixos Sungate Club Diamond, Rixos Tekirova VIP, Rixos Bodrum Villas, Regnum Carya, Lujo Bodrum, Maxx Royal Belek Golf & Resort, Maxx Royal Kemer Resort и другие.

Акция доступна всем, кто забронировал тур начиная с 20 мая, а сколько продлится - пока неизвестно.

«Учитывая, что количество мест в бизнес-классе ограничено квотами, мы хотим, чтобы туристы, выбирающие отдых в отелях, участвующих в акции, имели приоритет по классу обслуживания», - отметили в пресс-службе ANEX Tour.

Важно, что туроператор оговаривает - предложение действительно в случае, если на вашем рейсе будут свободные места в бизнес-классе.

Ранее мы писали, сколько теперь стоит "все включено" в Турции.

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