Сколько стоит качественный отдых в Турции

По данным АТОР, дешевле всего качественный отдых в Турции сегодня обойдется при вылете из Сочи – от 200 тыс. рублей. Далее по стоимости расположились Москва, Самара (от 215 тыс. рублей) и Екатеринбург (от 220 тыс. рублей).

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Примерно одинаковая цена путевки – 240–245 тыс. рублей – наблюдается в случае с вылетом из Новосибирска, Казани и Перми. Санкт-Петербург замыкает рейтинг – путешествие из Северной столицы можно приобрести по цене от 240 тыс. рублей.

При этом, как отмечает АТОР, для не самых требовательных туристов есть более выгодные предложения. Например, сегодня можно встретить предложения с отдыхом в отеле «три звезды» на двоих за 120 и выше тысяч рублей.