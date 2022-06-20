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38 минут назад

Путевки в Турцию резко подорожали: сколько просят за качественный отдых сегодня

РИА "ФедералПресс"

По данным АТОР, дешевле всего качественный отдых в Турции сегодня обойдется при вылете из Сочи – от 200 тыс. рублей. Далее по стоимости расположились Москва, Самара (от 215 тыс. рублей) и Екатеринбург (от 220 тыс. рублей).

Сколько стоит качественный отдых в Турции
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Примерно одинаковая цена путевки – 240–245 тыс. рублей – наблюдается в случае с вылетом из Новосибирска, Казани и Перми. Санкт-Петербург замыкает рейтинг – путешествие из Северной столицы можно приобрести по цене от 240 тыс. рублей.

При этом, как отмечает АТОР, для не самых требовательных туристов есть более выгодные предложения. Например, сегодня можно встретить предложения с отдыхом в отеле «три звезды» на двоих за 120 и выше тысяч рублей.

Ранее «Телеканал 360» со ссылкой на туроператоров сообщал о дефиците путевок в Турцию на ближайшие даты.

Новости путешествий,Телеканал "360° Подмосковье",
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