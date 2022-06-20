Disney предлагает тур по цене квартиры в Москве

Гигант среди тематических парков развлечений Disney анонсировал запуск самых дорогих туров в истории, сообщает Deadline. Стоимость одной путевки составляет 110 тысяч долларов (или более шести миллионов рублей).

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Программа Disney Parks Around the World: A Private Jet Adventure предполагает посещение туристом всех 12 парков «Дисней» за 24 дня. Поскольку все они находятся в разных странах, путешественникам предложат посетить их знаковые достопримечательности – пирамиды, Эйфелеву башню и Тадж-Махал.

Участников тура будет сопровождать личный гид, шеф-повар и еще несколько человек персонала. Все они несут ответственность за довольство гостей и атмосферу путешествия.

Сообщается, что тур рассчитан всего на 75 счастливчиков. Для комфортного перемещения туристов будет арендован частный борт. Поездка запланирована в период с 9 июля по 1 августа 2023 года.