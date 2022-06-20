4 нюанса, которые моментально выдают в вас туриста

Слиться с толпой местных куда лучше, чем выглядеть как типичный турист. Во-первых, это позволит вам глубже погрузиться в культуру страны. Во-вторых, вы защитите себя от мошенников, для которых туристы – лучшая нажива.
Подробнее о том, что выдает туристов – в материале "Рамблера".
Оставьте все вещи в отели, а на прогулку по городу возьмите только самое необходимое и положите в небольшую сумку. Вам будет проще изучать город налегке, и не нужно заботиться о том, что рюкзак кто-нибудь незаметно расстегнет.
Весьма романтичный предмет, но в современном мире неудобный и к тому же привлекающий внимание. Лучше использовать навигатор в телефоне.
Футболка с надписью I love Paris или подобной моментально выдаст в вас туриста. Лучше приберегите ее для прогулок по родным местам.
Местные вряд ли фотографируют каждую достопримечательность своего города. Ваше желание запечатлеть архитектурные и не только шедевры вполне объяснимо, но не перебарщивайте – одного-двух снимков вполне достаточно для фото на память.