4 нюанса, которые моментально выдают в вас туриста

Слиться с толпой местных куда лучше, чем выглядеть как типичный турист. Во-первых, это позволит вам глубже погрузиться в культуру страны. Во-вторых, вы защитите себя от мошенников, для которых туристы – лучшая нажива.

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Подробнее о том, что выдает туристов – в материале "Рамблера".

Большой рюкзак

Оставьте все вещи в отели, а на прогулку по городу возьмите только самое необходимое и положите в небольшую сумку. Вам будет проще изучать город налегке, и не нужно заботиться о том, что рюкзак кто-нибудь незаметно расстегнет.

Бумажная карта

Весьма романтичный предмет, но в современном мире неудобный и к тому же привлекающий внимание. Лучше использовать навигатор в телефоне.

Кричащая одежда

Футболка с надписью I love Paris или подобной моментально выдаст в вас туриста. Лучше приберегите ее для прогулок по родным местам.

Фотографирование всего подряд