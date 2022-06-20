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1 час назад

Россияне потеряли первенство по турпотоку в Турцию

Lenta.ru

Из-за нехватки рейсов российский турпоток в Турцию сократился на 62,4 процента по сравнению с маем допандемийного 2019 года. Такая информация опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне потеряли первенство по турпотоку в Турцию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов, сейчас на турецких курортах наблюдается перераспределение ключевых въездных рынков. Так, на первом месте по прибытиям в страну оказалась Германия — 494 тысячи визитов, что на 20 процентов больше показателей 2019 года. Второе место заняла Великобритания, откуда было совершено 395 тысяч поездок, прирост составил 27,6 процента.

Замыкает тройку лидеров Россия с 362 тысячами прибытий — это на 62,4 процента меньше, чем в мае 2019 года. Отмечается, что тогда каждый четвертый турист в Турции был из России, сейчас — только каждый десятый. В АТОР подчеркнули, что потеря турпотока из России происходит не из-за снижения спроса на направление, а из-за дефицита авиаперевозки.

При этом эксперты отмечают, что в июне ситуация может измениться — прежде всего благодаря расширению полетной программы из регионов.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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