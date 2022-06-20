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1 час назад

Расходы россиян на отпускную аптечку выросли на 44%

Слово и Дело

Жители России стали более тщательно подходить к заботе о своем здоровье в отпуске. К такому выводу пришли аналитики сервисов «СБЕР ЕАПТЕКА» и OneTwoTrip.

Расходы россиян на отпускную аптечку выросли на 44%
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сообщается, что в мае 2022 года увеличился спрос на лекарства, которые граждане чаще всего приобретают в отпускную аптечку. Этот показатель вырос на 44% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Причем россияне начали готовиться к путешествиям еще в марте. Чаще всего жители страны приобретали лекарства от аллергии, головокружения и инфекций. Востребованными в ходе подготовки к отпуску также оказались обезболивающие и противовоспалительные препараты, таблетки для ЖКТ и обмена веществ, передает «Газета.RU».

Аналитики добавили, что особенной популярностью у туристов пользуются внутренние направления. Средняя продолжительность путешествий по стране составляет девять дней.

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