Россиян предупредили о нехватке мест в Дагестане для толп туристов

Инфраструктура Дагестана оказалась не готова к толпам туристов в летнем сезоне. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов, передает РИА Новости.

По его словам, этим летом турпоток превышает прошлогодние показатели — регион планируют посетить 1,5 миллиона путешественников. Однако Меликов предупредил, что сейчас Дагестан не готов к таким объемам из-за дефицита гостиничных мест.

«Нехватку инфраструктуры сегодня перекрывают традиции дагестанского гостеприимства и красоты природы, но мы прекрасно понимаем, что на этом "коньке" долго кататься нельзя», — подчеркнул Меликов.