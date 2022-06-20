Терапевт объяснила, как избежать проблем при смене климата

— Если это поезд, то адаптация происходит спокойно. Двое суток идет на адаптацию разных поясов, тогда человек все переносит легко. Если самолет, то это уже более быстрое передвижение. Поэтому, когда мы через три часа прилетаем в другой регион, это достаточно большой стресс для организма, сосудов, иммунной системы. Если еще и с холода в жару, как часто бывает, то это уже нагрузка сродни стрессовому состоянию всего организма, — предупредила Лапа.