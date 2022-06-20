Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам рассказали, как отдохнуть на Мальдивах по «отличной» цене

Lenta.ru

У россиян появилась возможность отдохнуть на Мальдивах по «отличной» цене — компания «Русский экспресс» взяла блоки мест на прямых рейсах «Аэрофлота» в Мале. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам рассказали, как отдохнуть на Мальдивах по «отличной» цене
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказали эксперты, полеты будут выполняться по субботам и воскресеньям с 17 июля до конца октября. Стоимость туров на 10 дней от «Русского экспресса» составляет 143 тысячи рублей.

Отмечается, что туроператор имеет прямые контакты с наиболее популярными отелями на курорте — многие из них предлагают скидки и бонусы при бронировании в летний период. Например, бесплатный апгрейд питания, трансфер и экскурсии.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители