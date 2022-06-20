Россиянам рассказали, как отдохнуть на Мальдивах по «отличной» цене

У россиян появилась возможность отдохнуть на Мальдивах по «отличной» цене — компания «Русский экспресс» взяла блоки мест на прямых рейсах «Аэрофлота» в Мале. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали эксперты, полеты будут выполняться по субботам и воскресеньям с 17 июля до конца октября. Стоимость туров на 10 дней от «Русского экспресса» составляет 143 тысячи рублей.