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44 минуты назад

Россиян предупредили о рисках при планировании поездок в Европу

Lenta.ru

Российских туристов предупредили о рисках при планировании поездок в Европу из-за проблем в авиаотрасли, которая оказалась не готова к летнему сезону. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиян предупредили о рисках поездок в Европу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, во время пандемии коронавируса многие сотрудники европейских авиакомпаний и аэропортов были уволены, из-за чего на данный момент наблюдается значительная нехватка кадров. С проблемой уже столкнулись авиагавани в Мадриде, Барселоне, Брюсселе, Берлине, Париже, Дублине и Лондоне.

В АТОР предупреждают, что путешественникам стоит учитывать сбои в расписании рейсов и очереди в аэропортах. Одна из самых критичных ситуаций наблюдается в Амстердаме, где в разгар летнего сезона отменяют до 100 рейсов в день.

Кроме того, туристов предупредили о массовых забастовках сотрудников авиаперевозчиков — Ryanair, Air France, Transavia, SAS и Brussels Airlines.

Ранее сообщалось, что с осени 2022 года начнут действовать новые правила въезда в страны Европы — заработает Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и сопутствующая ей система въезда-выезда (EES).

Новости путешествий,Air France,Ассоциация туроператоров России,
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