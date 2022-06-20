Росавиация выдала новые допуски на международные рейсы

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало российским авиакомпаниям очередную пачку допусков на международные рейсы. Среди направлений отметились: Израиль, Армения и Азербайджан. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В частности, «Азимут» сможет планировать рейсы из аэропорта Минеральных Вод в Эйлат, а Red Wings – из Екатеринбурга, Казани и Махачкалы в Тель-Авив.

Также авиакомпания «Азимут» получила возможность увеличить с 21 до 28 раз в неделю частоту полетов из Москвы в Ереван. В свою очередь, Red Wings сможет летать их Жуковского в столицу Армении до 14 раз еженедельно. Наконец, программы в аэропорт Звартноц перевозчики могут организовывать из воздушных гаваней Ростова-на-Дону и Ставрополя.