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1 час назад

Туристке больше понравилось в Ростове, чем в Крыму и Сочи

РИА "ФедералПресс"

Россиянка провела отпуск в Ростове-на-Дону, и в отзыве призналась, что это было интереснее, чем отдых в Сочи и Крыму. Историю о новом маршруте с отзывом публикует блог «Тонкости туризма».

Туристке больше понравилось в Ростове, чем в Крыму и Сочи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Ни одна из моих поездок в Крым или Сочи не дарила столько ярких эмоций и впечатлений», – сообщают «Тонкости туризма».

Путешественница в Ростове-на-Дону отправилась в недельный сплав на плоту. Ее удивило, что он был оснащен розетками для подзарядки телефона, мангалом, шатром, холодильником и палатками. Отдыхающей понравилось ловить и готовить рыбу, такие ужины на свежем воздухе ей показались вкуснее, чем в ресторане.

Каждый день она видела прекрасные пейзажи и достопримечательности. Например, сплав проходил мимо Шукшинского утеса и старинного мужского монастыря. Один день такого отдыха обошелся в 2500 рублей. Кстати, подобные сплавы есть продолжительностью в месяц.

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