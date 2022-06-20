Туристке больше понравилось в Ростове, чем в Крыму и Сочи

Россиянка провела отпуск в Ростове-на-Дону, и в отзыве призналась, что это было интереснее, чем отдых в Сочи и Крыму. Историю о новом маршруте с отзывом публикует блог «Тонкости туризма».

«Ни одна из моих поездок в Крым или Сочи не дарила столько ярких эмоций и впечатлений», – сообщают «Тонкости туризма».

Путешественница в Ростове-на-Дону отправилась в недельный сплав на плоту. Ее удивило, что он был оснащен розетками для подзарядки телефона, мангалом, шатром, холодильником и палатками. Отдыхающей понравилось ловить и готовить рыбу, такие ужины на свежем воздухе ей показались вкуснее, чем в ресторане.