Россияне рассказали о впечатлениях от путешествий за границу

Российские путешественники поделились впечатлениями о том, как сейчас обстоят дела с заграничным отдыхом. Житель Краснодара Матвей два раза приезжал к родному отцу в Варшаву, и каждый раз это оборачивалось драками и травмами.
Он отметил, что люди, которые узнавали о его национальной принадлежности, начинали иначе к нему относится. Из-за разговора на русском языке на мужчину несколько раз напали, сообщает «Газета.Ru».
Молодой человек отметил, что сталкивался с русофобией еще до 24 февраля. Однако его отца, который получил польское гражданство, такие проблемы не коснулись.
26-летняя Нелли Одинцова с конца мая путешествует по Европе вместе со своим парнем. Она успела посетить Литву, Нидерланды, Швейцарию, Италию и Германию.
По словам Нелли, она не стеснялась говорить о том, что из России, за исключением Литвы. Девушка отметила отсутствие дружелюбия со стороны персонала гостиницы, хотя к другим гостям было другое отношение.
В остальных странах к российским туристам относились с пониманием и всегда приходили на помощь. Никто из тех, с кем девушка смогла пообщаться, не считал Россию «всемирным злом».