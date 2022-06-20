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2 часа назад

Туристка посетила Индию и оскорбилась нелестным мнением о красоте русских женщин

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, посетившая Индию, возмутилась критикой внешности русских женщин, которую она услышала от знакомых индианок. Об их беседе она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка посетила Индию и оскорбилась мнением о красоте русских
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

По словам путешественницы, у местных жительниц сложилось нелестное мнение о красоте ее соотечественниц — индианки считают, что они намного лучше. Например, собеседницы намекнули, что у русских женщин без макияжа невыразительные черты лица: тонкие губы и брови, солома вместо волос и бледная кожа.

«То ли от зависти, то ли реально думают, что мы с вами бледные "как поганки". Каждая, вот прям каждая, указывает мне на мои вены. Что они торчат, и как же это выглядит некрасиво. Типа на их загорелой коже это незаметно. А меня видно насквозь», — оскорбилась автор блога.

Также туристка добавила, что индианки презирают стиль русских женщин в одежде. В частности, им не нравится мода на открытость и свобода в выборе длины юбок и шорт.

«Но я подумала, что людей переубедить непросто, особенно иностранных товарищей, у которых совсем другой менталитет. Поэтому ладно, как хотите, так и думайте. Но что индийские мужчины остаются от нас без ума, а местных барышень это злит — это факт!» — подытожила девушка.

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