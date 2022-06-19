Турция стала основным зарубежным направлением у россиян

Тенденции летнего отдыха в 2022 году у россиян, как выяснили ранее специалисты ВЦИОМ, ограничились в основном дачей и поездками по России: в Крым, Краснодарский и Алтайский края, на Байкал. И если с Россией все понятно, то вопрос о загранице остается открытым. С целью выяснить, на каких зарубежных странах этим летом россияне остановили свой выбор, журналисты Daily Moscow пообщались с туристическими агентствами.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Респонденты, как оказалось, обрисовали схожие тренды. Как рассказали в пресс-службе TEZ TOUR, в топ направлений с заездами в этом летнем сезоне входят Турция (60% от общего объема по компании) и Египет (порядка 25%), а также ОАЭ, Мальдивы, Греция и Венесуэла. В компании также заявили, что увеличилась стоимость туров - в среднем на 20-50% относительно аналогичного периода прошлого года в зависимости от конкретного направления. Цены, как уточняется, растут из-за резких изменений курса валют и по причине ограниченного количества доступных россиянам вариантов отдыха за границей и еще более ограниченного количества авиаперелетов между странами.

С тем, что основное направление для россиян - это Турция, согласны и в компании ANEX Tour. Доля путевок в эту страну составила 65% от всех купленных. В этом турагентстве также отмечают спрос на путевки с прямым перелетом в ОАЭ, Мальдивы, Казахстан (побережье Каспийского моря). Ряд стран доступен со стыковочными рейсами – это Египет, Малайзия, Индонезия (Бали), Черногория.