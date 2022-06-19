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1 час назад

Паромное сообщение восстановлено между Грецией и Кипром

BFM.RU

Между Грецией и Кипром восстановлено морское пассажирское сообщение. Это произошло спустя почти 21 год его отсутствия, сообщает РИА Новости.

Паромное сообщение восстановлено между Грецией и Кипром
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Власти согласились помочь, несмотря на то, что это нерентабельный судоходный бизнес. Пассажирский паром Daleela отправился в воскресенье из порта Лимасола в Пирей. На первом рейсе оказались 173 пассажира, в том числе министры судоходства и туризма, мэр Лимасола, депутаты, журналисты.

Цена билетов на паром варьируется от 8 евро до 50 евро в VIP-каюте. Перевозка легкового автомобиля обойдется примерно в 102 евро, а продолжительность поездки составит 30 часов.

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