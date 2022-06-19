Паромное сообщение восстановлено между Грецией и Кипром

Между Грецией и Кипром восстановлено морское пассажирское сообщение. Это произошло спустя почти 21 год его отсутствия, сообщает РИА Новости.
Власти согласились помочь, несмотря на то, что это нерентабельный судоходный бизнес. Пассажирский паром Daleela отправился в воскресенье из порта Лимасола в Пирей. На первом рейсе оказались 173 пассажира, в том числе министры судоходства и туризма, мэр Лимасола, депутаты, журналисты.
Цена билетов на паром варьируется от 8 евро до 50 евро в VIP-каюте. Перевозка легкового автомобиля обойдется примерно в 102 евро, а продолжительность поездки составит 30 часов.