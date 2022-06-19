Паромное сообщение восстановлено между Грецией и Кипром

Между Грецией и Кипром восстановлено морское пассажирское сообщение. Это произошло спустя почти 21 год его отсутствия, сообщает РИА Новости.

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Власти согласились помочь, несмотря на то, что это нерентабельный судоходный бизнес. Пассажирский паром Daleela отправился в воскресенье из порта Лимасола в Пирей. На первом рейсе оказались 173 пассажира, в том числе министры судоходства и туризма, мэр Лимасола, депутаты, журналисты.