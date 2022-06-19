Почему люди выбирают отдых в России

Вчера, в последний день ПМЭФ-2022, заместитель генерального директора Profi.Travel Олеся Олейникова на сессии о влиянии туризма на имидж регионов представила тренды развития туриндустрии. Один из них: туристы путешествуют по России, потому что им это нравится.

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Такой вывод эксперт обосновывает результатами опроса на сайте, в котором приняли участие 269 пользователей. Вариант ответа «Нравится путешествовать по России» получил 31%, в то время как другие факторы, влияющие на выбор маршрутов в пользу России, оказались менее весомы. Например, удорожание отдыха за границей или недоступность стран получили 23 и 13%. При этом вариант «Не хочу уезжать далеко от дома» набрал 17%. Если сложить эту цифру с показателем варианта лидера, выходит, что почти половина путешествующих (48%) делает сознательный выбор в пользу поездок по России или считает это удобнее, чем вояжи за границу.

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Олеся Олейникова в своем выступлении на сессии обратила внимание собравшихся представителей региональных турадминистрациий на этот позитивный для них тренд, который, если следовать логике, освобождает от необходимости волноваться за устойчивость турпотоков, когда конкуренция с внешним миром в туриндустрии начнет восстанавливаться.

Телеграм-канал «Крыша ТурДома», усомнившись в объективности исследования, провел аналогичный опрос, предложив аудитории канала такие же варианты ответов, как и Олеся Олейникова. Меньше чем за сутки на вопрос «Чем руководствуются те, кто выбирает путешествия по России?» ответили 2790 человек, что в 10 раз больше исследовательской группы Profi Travel. Результаты голосования отразили совершенно иную картину: пользователи чаще выбирали «За границу ехать дорого» (29%) и «Другая страна недоступна» (25%). Вариант «Нравится путешествовать по России» набрал всего 13%, а поддерживающий его «Не хотят далеко уезжать от дома» – всего 6%. В сумме факторы, успокоительные для туриндустрии России, набрали 19% от общего объема ответов.