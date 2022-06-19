Ростовчане перестали одобрять курортные романы

Число сторонников курортных романов среди жителей Ростова-на-Дону за последние восемь лет сократилось на девять пунктов, сообщают исследователи SuperJob.
43% опрошенных ростовчан считают, что парам нужно отдыхать только вместе. Большинство (49%) думают, что иногда супругам все-таки можно поехать в отпуск по отдельности. Только 2% категорично отметили, что отдыхать супругам нужно не вместе.
Курортные романы одобряют только 18% жителей Ростова-на-Дону, 53% к этому явлению относятся негативно. Сторонников таких отношений стало меньше по сравнению с исследованием 2014 года. При этом мужчины, особенно холостые, чаще поддерживают короткие романы у моря.