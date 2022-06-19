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41 минуту назад

В отпуск парами: ростовчане перестали одобрять курортные романы

Don24.ru

Число сторонников курортных романов среди жителей Ростова-на-Дону за последние восемь лет сократилось на девять пунктов, сообщают исследователи SuperJob.

Ростовчане перестали одобрять курортные романы
Фото: Don24Don24

43% опрошенных ростовчан считают, что парам нужно отдыхать только вместе. Большинство (49%) думают, что иногда супругам все-таки можно поехать в отпуск по отдельности. Только 2% категорично отметили, что отдыхать супругам нужно не вместе.

Курортные романы одобряют только 18% жителей Ростова-на-Дону, 53% к этому явлению относятся негативно. Сторонников таких отношений стало меньше по сравнению с исследованием 2014 года. При этом мужчины, особенно холостые, чаще поддерживают короткие романы у моря.

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