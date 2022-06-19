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2 часа назад

Ростуризм назвал Мурманск одним из популярнейших зимних турнаправлений в России

Слово и Дело

Отдыхающие в пределах страны россияне все чаще стали выбирать Мурманск для зимних путешествий. Об этом рассказала замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова.

Мурманск стал одним из популярнейших зимних направлений
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, в течение нескольких лет растет спрос россиян на турпоездки по регионам страны. Компании друзей и целые семьи отправляются в путешествия, чтобы познакомиться с уникальными природными особенностями, культурными и историческими местами России, сообщает издание «Народные новости», входящее в Медиагруппу «Патриот».

«Зимой был очень популярен Мурманск с северным сиянием, горными лыжами, незамерзающим морем и арктической гастрономией. В настоящий момент происходит ренессанс российского туризма», — отметила Елена Лысенкова.

Кроме того, немалый интерес вызывают поездки по Дагестану и Бурятии. Замруководителя Ростуризма объясняет заинтересованность в этих регионах в первую очередь необычной архитектурой, гастрономией и этническими особенностями.

Новости путешествий,Елена Лысенкова,Ростуризм,
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