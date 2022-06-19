Мурманск стал одним из популярнейших зимних направлений

Отдыхающие в пределах страны россияне все чаще стали выбирать Мурманск для зимних путешествий. Об этом рассказала замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По ее словам, в течение нескольких лет растет спрос россиян на турпоездки по регионам страны. Компании друзей и целые семьи отправляются в путешествия, чтобы познакомиться с уникальными природными особенностями, культурными и историческими местами России, сообщает издание «Народные новости», входящее в Медиагруппу «Патриот».

«Зимой был очень популярен Мурманск с северным сиянием, горными лыжами, незамерзающим морем и арктической гастрономией. В настоящий момент происходит ренессанс российского туризма», — отметила Елена Лысенкова.