«Ямал» совершил первый полет на Алтай

Из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Горно-Алтайск отправился первый самолет авиакомпании «Ямал». Пост и видео об этом опубликованы в telegram-канале «Импульс Севера».

Фото: Ura.ru Ura.ru

«Первый авиарейс на Алтай в истории округа. Сегодня, 19 июня, из Нового Уренгоя в Горно-Алтайск вылетел Sukhoi Superjet 100. В пути он проведет 2 часа 15 минут», — сообщается в публикации.

Билеты на эти рейсы субсидируются из регионального бюджета. Вылеты из Нового Уренгоя будут осуществляться по воскресеньям в 9:20.