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43 минуты назад

«Ямал» совершил первый полет на Алтай

Ura.Ru

Из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Горно-Алтайск отправился первый самолет авиакомпании «Ямал». Пост и видео об этом опубликованы в telegram-канале «Импульс Севера».

«Ямал» совершил первый полет на Алтай
Фото: Ura.ruUra.ru

«Первый авиарейс на Алтай в истории округа. Сегодня, 19 июня, из Нового Уренгоя в Горно-Алтайск вылетел Sukhoi Superjet 100. В пути он проведет 2 часа 15 минут», — сообщается в публикации.

Билеты на эти рейсы субсидируются из регионального бюджета. Вылеты из Нового Уренгоя будут осуществляться по воскресеньям в 9:20.

Ранее URA.RU сообщало, что на маршрутах до Алтая будут задействованы воздушные суда типа Sukhoi Superjet 100. Он вмещает 93 пассажира и имеет бизнес и эконом классы обслуживания. Власти предполагают, что рейсами смогут воспользоваться более 2 500 пассажиров.

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