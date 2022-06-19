Для участников недели моды подготовили бесплатные экскурсии

Туристический сервис Russpass подготовил десять бесплатных экскурсий для участников и гостей деловой программы Московской недели моды, присоединиться к ним можно два раза в день с 22 по 26 июня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В сопровождении гидов участники побывают в современных пространствах и популярных местах столицы. Они посетят центр дизайна Artplay, территорию центра современного искусства «Винзавод» и кинотеатр «Художественный», прогуляются по крышам Северного речного вокзала и стадиону в «Лужниках», а также побывают в гостинице «Ленинградская», доме Пашкова и Петровском путевом дворце. Кроме того, в один из дней состоится экскурсия «Москва модная» по ул. Тверская. Гид расскажет о стиле жизни москвичей в разные эпохи, устройстве отелей и архитектурных решениях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к открытию первой Московской недели моды на Russpass также появились три тематических маршрута. Они доступны всем, кто хочет погулять по столице и познакомиться с историческими и современными достопримечательностями, музеями, а также получить рекомендации ресторанов. Например, во время прогулки по маршруту «Москва по-новому: прогулка по модным местам столицы» можно оценить, как изменилась атмосфера центра города и какие появились тренды в архитектуре и культуре. Маршруты «Москва задает тренды: музеи, прогулки, шопинг» и «Лучший город Земли: знакомство с модными местами столицы» позволят увидеть Москву с разных ракурсов - как город современных выставок, уникальной истории и важных событий.