Сколько стоит поездка по России на выходные

Аналитический проект Tinkoff Data рассчитал индекс поездки выходного дня — Weekend Trip Index. Он показывает, во сколько россиянам обойдется короткое двухдневное путешествие в разные города России и как изменилась стоимость таких поездок за последние четыре года.

В 2022 году по прогнозу сервиса на основе искусственного интеллекта ETNA за выходные путешественники потратят на отдых в среднем на 14% больше, чем в допандемийном 2019 году и на 5% — чем в 2021 году: от 6500 до 8500 ₽ в зависимости от направления. Больше всего траты в 2022 году вырастут в Калининграде — на 25% до 6856 ₽. В 2021 году список самых дорогих городов для отдыха в выходные возглавили Москва, Ялта, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ. Москва приобрела статус самого дорого города для уик-энда только в 2021 году, тогда как в 2019—2020 она уступала его курортным Сочи и Ялте. В 2021 году больше всего выросли средние чеки на фастфуд и такси — на 14% по сравнению с 2020 годом. В барах путешественники, наоборот, стали тратить на 7% меньше. В 2021 году индекс выходных по 20 городам России в среднем вырос на 6% до 6 203 ₽ по сравнению с 2020 годом и на 3% — с 2019.

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Для расчета аналитики изучили обезличенные транзакции более 22 млн клиентов Тинькофф. В состав индекса вошли самые популярные траты туристов во время поездки выходного дня без учета стоимости дороги: ужин в кафе или ресторане, два перекуса в заведениях фастфуда, поход в бар, ночь в отеле, две поездки на такси и покупка сувениров. Индекс рассчитан как сумма средних чеков покупок, совершенных летом 2019—2021 годов.

В 2022 году летний отдых в выходные вырастет в среднем на 14% по сравнению с периодом до пандемии. Сервис на основе искусственного интеллекта ETNA от Тинькофф изучил средние чеки за последние четыре года и сделал прогноз, как изменятся траты в поездке выходного дня летом 2022 года в пяти наиболее популярных городах для короткого отдыха. В список таких направлений в 2022 году войдут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград. В среднем стоимость поездки в эти города в 2022 году вырастет на 5—7% по сравнению с прошлым годом и на 14% — с 2019.

Пандемия подстегнула развитие внутреннего туризма в ряде направлений, которые в меньшей степени зависимы от бизнес-туризма и иностранных путешественников. В 2020 году соотношение внутреннего к выездному туризму в РФ было 80% к 20%, в 2021 году — 90% к 10%. До пандемии доля выездного туризма была менее 50%. Больше всего в 2022 году по сравнению с допандемийным 2019 годом индекс выходного дня вырастет в Калининграде — на 26%, летом туристы потратят там 6856 ₽. Это направление набирает популярность с каждым годом: в связи с закрытием границ из-за пандемии туристы стали чаще обращать внимание на этот регион. На втором месте по динамике прироста индекса — Москва. В столице поездка выходного дня обойдется в 8547 ₽, что на 18% выше, чем четыре года назад. Москва также является и самым дорогим городом для уик-энда, причём статус этот столица приобрела только в 2021 году, тогда как в 2019-2020 она уступала его курортным Сочи и Ялте.