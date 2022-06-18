Популярные маршруты для поездок на велосипедах и самокатах

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 18 июня, рассказали, какие районы и маршруты выбирают горожане для поездок на велосипедах и самокатах.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— В этом сезоне жители совершили более восьми миллионов поездок на электросамокатах и прокатных велосипедах. Больше 70 процентов из поездок на самокате и 60 процентов на велосипеде связаны с транспортными целями — пользователи добираются до конкретной точки,

— говорится в сообщении.

Так, на самокатах и велосипедах москвичи предпочитают ездить не только в парках, но и в центре, а также в спальных районах. Обычно горожане едут от станции метро и остановок общественного транспорта до дома или офиса.

Велосипеды используются чаще всего для коротких поездок. Среднее время в пути составляет 36 минут. Отмечается, что москвичи предпочитают небольшие поездки между близкими станциями.