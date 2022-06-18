Сотни россиян застряли в аэропорту Антальи

Сотни российских туристов второй день не могут вылететь на родину из аэропорта Антальи, сообщает «Москва 24».

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Рейс «Аэрофлота» должен был вылететь вечером 17 июня, однако его перенесли. По словам пассажиров, представитель авиакомпании сообщил им о технической неисправности борта.

Люди просидели в аэропорту несколько часов, а затем их стали развозить по гостиницам. Новый рейс был назначен на 10.00 мск, однако затем его перенесли на 12.00.

Кроме того, в международном аэропорту Казани на 10 часов был задержан рейс в Турцию. Вылет самолета авиакомпании Turkish Airline был запланирован на 2.30 18 июня, однако так и не состоялся по техническим причинам.