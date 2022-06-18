Сотни россиян застряли в аэропорту Антальи

Сотни российских туристов второй день не могут вылететь на родину из аэропорта Антальи, сообщает «Москва 24».
Рейс «Аэрофлота» должен был вылететь вечером 17 июня, однако его перенесли. По словам пассажиров, представитель авиакомпании сообщил им о технической неисправности борта.
Люди просидели в аэропорту несколько часов, а затем их стали развозить по гостиницам. Новый рейс был назначен на 10.00 мск, однако затем его перенесли на 12.00.
Кроме того, в международном аэропорту Казани на 10 часов был задержан рейс в Турцию. Вылет самолета авиакомпании Turkish Airline был запланирован на 2.30 18 июня, однако так и не состоялся по техническим причинам.
В петербургском аэропорту Пулково рейсы в Анталью, запланированные на 1.30 и 7.30, вовсе были отменены.