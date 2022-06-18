Поездки из России в Европу подорожали вдвое

Цены на авиабилеты из России в европейские страны за год выросли на 87,84%, до 61 330 рублей. Из-за этого россияне предпочитают более длительный отдых и планируют отпуск заранее. Средняя продолжительность поездок выросла на 9,8%, до 18 дней, а глубина бронирования — на 8,4%, до 54 дней, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на сервис «Яндекс Путешествия».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Речь идет о медианной стоимости билетов, забронированных на лето с мая по начало июня.

Информацию о росте цен подтвердили в OneTwoTrip. По словам представителя компании Елены Шелеховой, средняя цена перелета из России в Европу в одну сторону увеличилась с 18 500 до 42 000 рублей год к году.

Чуть меньше половины (42%) билетов раскупают за два-три месяца до путешествия. В 2021 году показатель составлял 25%.

По словам руководителя «Яндекс Путешествий» Ирины Рейдер, рост цен связан с проблемами в логистике. ЕС закрыл воздушное пространство для российской авиации.

«Логистика поездки стала сложнее, а авиабилеты — дороже, в ответ на это путешественники увеличили длительность путешествий в европейские страны, компенсируя увеличившееся время в пути»,

— пояснила Рейдер.

Она напомнила, что интерес россиян к поездкам связан и с отменой ограничений из-за COVID-19.

В Ассоциации туроператоров России подтвердили рост спроса на поездки в Европу. Однако он связан с почти нулевой базой 2021 года, объяснила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

Анонимный собеседник издания на туристическом рынке рассказал, что россияне чаще всего добираются до Европы с пересадкой в Турции или ОАЭ. Ещё один вариант — доехать на автобусе до Вильнюса, Таллина или Хельсинки и вылететь оттуда. Такой путь становится всё более популярным из-за дорогих билетов на самолёт из РФ.

В 2022 году у россиян популярны поездки в Италию, Испанию, Грецию и Францию, добавила Ломизде. По данным «Яндекс Путешествий», высок спрос на путешествия в Черногорию, Германию и Кипр.