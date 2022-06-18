В Калмыкии в августе проведут фестиваль лотосов

Власти Калмыкии планируют в августе провести в Лаганском районе республики фестиваль лотосов. Предположительно, он будет длиться неделю в формате автокемпинга или кемпинга, сообщил в интервью ТАСС в ходе юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума глава Калмыкии Бату Хасиков.
"Фестиваль лотосов пройдет в августе и, предварительно, будет длиться неделю. В Калмыкии мы делаем только первые шаги по созданию инфраструктуры, поэтому в этом году фестиваль пройдет в виде автокемпинга либо кемпинга. Впрочем, полагаю, для многих это и интереснее. Подготовим площадку, на которой создадим удобства. Это будет такой слет, ретрит-локация для тех, кто хочет погрузиться в природу Калмыкии, когда цветут лотосы", — сказал он.
Глава республики уточнил, что у гостей праздника появится возможность прокатиться на сап-доске и порыбачить. В дни фестиваля предполагается также культурная программа с приглашением артистов, представителей шоу-бизнеса, организация национальной кухни, которую в Лаганском районе дополняют блюда из рыбы. У гостей будет возможность приобрести сувениры, сделанные местными производителями.
"Вчера кто-то на форуме признался в уверенности, что лотосы можно найти в Азии, далеко на Востоке. А ведь лотос как буддистский символ, означающий чистоту, оказывается, можно посмотреть всего лишь в 1,2 тыс. км от Москвы — в нашей Калмыкии. И это стоит того, хотя бы раз в жизни", — отметил Хасиков.
По словам главы Калмыкии, власти республики считают знаковым кейсом проведенный весной этого года Фестиваль тюльпанов, который впервые прошел в новом формате - в течение месяца во всех районах региона. Праздник удалось сделать ярким и запоминающимся.
"Ранее фестиваль до 15 тыс. человек собирал, в этот раз — более 80 тыс. Произошла перезагрузка, теперь мы вышли на новый уровень", — добавил собеседник агентства.