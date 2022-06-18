В Калмыкии в августе проведут фестиваль лотосов

"Фестиваль лотосов пройдет в августе и, предварительно, будет длиться неделю. В Калмыкии мы делаем только первые шаги по созданию инфраструктуры, поэтому в этом году фестиваль пройдет в виде автокемпинга либо кемпинга. Впрочем, полагаю, для многих это и интереснее. Подготовим площадку, на которой создадим удобства. Это будет такой слет, ретрит-локация для тех, кто хочет погрузиться в природу Калмыкии, когда цветут лотосы", — сказал он.