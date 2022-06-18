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49 минут назад

В Ростуризме заявили о работе по приему карты «Мир» в семи странах

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Ростуризм ведет работу по началу приема банковских карт «Мир» в семи новых странах, планируется сотрудничество еще с пятью странами. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет РИА Новости.

В Ростуризме заявили о работе по приему карты «Мир» в семи странах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сейчас мы по линии туристических ведомств ведем работу по продвижению карточки "Мир" в семи новых странах. В ближайшее время планируем начать такой диалог еще с пятью странами. То есть у нас потенциально 12 новых стран может начать принимать карту "Мир"»,

— рассказала Догузова.

Страны, с которыми Ростуризм пытается наладить диалог по внедрению российской платежной системы, не были названы, однако Зарина Догузова отметила, что это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Она также сообщила, что Ростуризм принимает активное участие в продвижении карт «Мир» для безопасности отдыха граждан за рубежом:

«В текущих непростых условиях, когда у наших туристов за рубежом больше не работают карты западных платежных систем, возможность расплатиться в отеле, кафе или магазине карточкой нашей платежной системы — это не только вопрос комфорта, но и безопасности отдыха».

До этого Зарина Догузова сообщила, что в России появятся отели с услугами «все включено» и «ультра все включено». По ее словам, действовать в российских гостиницах стандарты начнут в 2023 году.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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