Появился новый вид мошенничества с авиабилетами

Новый вид мошенничества, связанный с покупкой авиабилетов в интернете, появился в России на фоне массовых отмен и переносов авиарейсов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис Aviasales.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, мошенники создают фишинговые сайты, на котором просят ввести данные банковских карт для якобы возврата средств за отмененные рейсы. Как рассказал представитель сервиса, это могут быть клоны официальных сайтов банков или известных авиакомпаний.

«Или был случай с жалобой на сайт-клон сервиса бесплатных объявлений»,

— добавил он.

В мае специалисты отметили снижение жалоб на фейковые сайты, связанные с продажей авиабилетов, на 62 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, с приближением летнего сезона жалоб стало больше на 30 процентов по сравнению с апрелем.