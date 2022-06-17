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15 минут назад

Дмитрий Горин: Спрос на отдых в Турции и Египте в два раза превысил предложение

Мир24

Египет наряду с другими странами снял коронавирусные ограничения. Посетить страну пирамид вдвоем можно в среднем за 100 тысяч рублей.

Спрос на отдых в Турции и Египте в два раза превысил предложение
Фото: Мир24Мир24

Председатель совета директоров туристической компании Дмитрий Горин в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что стоимость туров зависит от курсов валют, количества рейсов и цены перелета. Последняя выросла на 20% по сравнению с прошлым годом из-за увеличения продолжительности полета в связи с облетом ряда территорий.

«Египет благодаря большому количеству открытых отелей и туристической перевозки предлагает интересные и более бюджетные направления по сравнению с другими странами. Средняя рыночная цена, включающая перелет и проживание в отеле по системе «Все включено», составляет 90-120 тысяч рублей на двоих. В рамках турпакетов цена более доступная, чем если покупать отдельно билет и отдельно отель. Рейсов, увы, пока не так много»,

– отметил эксперт.

Если в Египет осуществляется 30-40 вылетов в неделю, то число рейсов в Турцию превышает 600. Но это все равно меньше, чем в прошлые годы. По данным Дмитрия Горина, в 2019 году за сезон Турцию посетило 6,9 миллионов россиян, но в этом году их число не превысит 3 миллионов. Спрос на отдых в этих странах в два раза превышает предложение.

Эксперт рекомендует заботиться о приобретении туров заранее, поскольку по многим рейсам уже до июля нет мест. Сейчас можно купить путевки на конец июля и август.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,
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