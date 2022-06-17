5 неожиданных причин, из-за которых вас могут не пустить на рейс

Опоздать на самолет обидно, неприятно и часто сопряжено с финансовыми потерями. Но порой бывает так, что, даже оказавшись в аэропорту вовремя, вы не попадаете на рейс из-за правил авиакомпаний.

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Подробнее о том, почему вас могут не пустить в самолет – в материале "Рамблера".

Лишний вес

Это правило касается пассажиров, чей вес не позволяет им сидеть в кресле с застегнутым ремнем безопасности. В таком случае представители авиакомпании могут отказать пассажиру в перелете, поскольку во время взлета и посадки ремень должен быть пристегнут. В некоторых случаях экипаж может пойти на уступки и предложить туристу дополнительное место.

Овербукинг

Некоторые авиакомпании продают на рейс больше билетов, чем мест в самолете. Это позволяет им перестраховаться на случай, если кто-то вернет билеты или не явится на посадку. Однако если мест в самолете не хватит, перевозчик может аннулировать ваш билет в зависимости от его стоимости и срочности рейса.

Ругательства на борту

Громкая нецензурная брань в самолете запрещена. Если пассажир не будет себя сдерживать, стюардессы могут увидеть в нем угрозу и немедленно сопроводить к выходу.

Слишком высокий рост

Пассажирам, чей рост выше среднего, как правило, рекомендуют выбирать места, где есть дополнительное расстояние для ног. Однако не все прислушиваются к этому совету. В 2017 году волейболисту Александру Кимерову пришлось сойти с рейса российского лоукостера из-за того, что его ноги не помещались в пространстве между креслами. Неудобное положение заставило спортсмена вступить в перепалку со стюардессой, после чего его попросили покинуть самолет.

Отсутсвие обуви