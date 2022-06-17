Как предупреждать туристов о чуме

На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о введении дополнительных мер по профилактике чумы в РФ. Документ стал поводом для обсуждения в телеграм-канале «Крыша ТурДома», так как в нем есть фрагмент, касающийся и туристов, и туркомпаний. Редакция TourDom.ru получила комментарии юристов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Речь идет о пункте 6.3, который предписывает «организовать информационно-разъяснительную работу» с юрлицами и ИП, которые работают в туризме, «обратив внимание на проведение обязательного информирования граждан, планирующих выезд на территории Российской Федерации, являющиеся природными очагами чумы, а также в неблагополучные в эпидическом отношении страны, о возможном риске заражения инфекционным заболеванием, в том числе чумой».

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Как именно организовать это информирование, в тексте не объясняется, перечня территорий и стран тоже нет. Тем не менее эксперты считают, что ничего принципиально нового для туристов и турфирм в этом документе нет.

Руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов обратил внимание, что по формулировкам постановление адресовано территориальным органам Роспотребнадзора – им и предстоит решать, как проводить разъяснительную работу с организациями в сфере туризма о необходимости информирования туристов при выезде на обозначенные территории.

«При этом туристические компании и так обязаны информировать туристов о тех или иных опасностях, с которыми они могут столкнуться. Начиная от нападения медведей до нападения вирусов»,

– отметил Мохов.

Юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская поделилась ссылкой на постановление правительства № 1852 (от 18 ноября 2020 года) об утверждении Правил оказания услуг по реализации турпродукта. В пункте 9 написано, что исполнитель обязан информировать об опасностях, с которыми может встретиться потребитель на отдыхе, в том числе и о повышенном риске инфекционных заболеваний.

«Если страна путешествия эндемична по чуме или любому иному заболеванию (как это было с малярией в Танзании), об этом туристов необходимо информировать, обычно это делается в памятке»,

– объяснила Мария Чапиковская.

По ее словам, постановление № 17 главного санитарного врача никаких новых обязанностей на турагента не возлагает:

«Я склоняюсь к тому, что это стандартные профилактические меры, которые Роспотребнадзор рекомендует проводить регулярно».

Что касается природных очагов чумы, то они существуют на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. В России зарегистрировано 11 таких районов: на Алтае, в Туве, Дагестане. Перечень есть на сайте Роспотребнадзора.

Переносчиками чумы могут быть грызуны.

«В Российской Федерации – песчанки, суслики, монгольская пищуха, даурская пищуха, алтайский сурок, обыкновенная полевка»,