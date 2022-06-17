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1 час назад

Таиланд снова упростил правила въезда для туристов

Lenta.ruиещё 1

Власти Таиланда снова смягчили коронавирусные ограничения для туристов. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на решение оперштаба королевства.

Таиланд снова упростил правила въезда для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С 1 июля упрощаются правила въезда в страну для всех иностранных туристов — отменяется требование обязательной регистрации в Thailand Pass. Теперь сервис будет использоваться в качестве коммуникации: с его помощью путешественники могут предупредить о появившихся у них во время пребывания в Таиланде симптомах коронавируса.

Сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты будут проверять при посадке на рейс, при этом непривитым или не сдавшим анализ туристам также разрешен въезд в Таиланд — для этого им потребуется пройти экспресс-тест по прибытии. Также путешественникам больше не нужно приобретать страховку от COVID-19.

Помимо прочего, в некоторых районах продляются часы работы ночных развлекательных заведений, отменяется требование ношения масок на открытом воздухе.

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