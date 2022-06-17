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49 минут назад

Путешествие мечты обернулось для молодоженов кошмаром

Lenta.ru

Путешествие мечты на Кипр обернулось для молодоженов из Великобритании кошмаром по вине авиакомпании. Об этом сообщает The Mirror.

Путешествие мечты обернулось для молодоженов кошмаром
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Издание отмечает, что Кайл и Чина Клифф вместе с родственниками прилетели на остров, чтобы отметить свадьбу. После того как торжество завершилось, британские туристы решили отправиться домой.

Однако приехав в аэропорт, они выяснили, что лоукостер easyJet отменил их рейс в Гатвик. Расстроенная пара несколько дней провела в дешевых отелях на Пафосе, а потом была вынуждена занять денег у друзей и купить билеты другой авиакомпании.

Отмечается, что их новый рейс подразумевал шестичасовую пересадку в аэропорту Эдинбурга. Молодожены вместе со своими четырьмя детьми и четырьмя гостями были вынуждены спать на полу. При этом пара пожаловалась изданию, что дозвониться до кого-нибудь в авиакомпании им не удалось.

Easyjet,
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