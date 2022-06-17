Путешествие мечты обернулось для молодоженов кошмаром

Путешествие мечты на Кипр обернулось для молодоженов из Великобритании кошмаром по вине авиакомпании. Об этом сообщает The Mirror.

Издание отмечает, что Кайл и Чина Клифф вместе с родственниками прилетели на остров, чтобы отметить свадьбу. После того как торжество завершилось, британские туристы решили отправиться домой.

Однако приехав в аэропорт, они выяснили, что лоукостер easyJet отменил их рейс в Гатвик. Расстроенная пара несколько дней провела в дешевых отелях на Пафосе, а потом была вынуждена занять денег у друзей и купить билеты другой авиакомпании.