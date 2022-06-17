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44 минуты назад

Россияне заявили о неготовности променять отдых в России на заграницу

Lenta.ru

Россияне заявили о неготовности променять отдых в России на заграницу, поскольку считают природные красоты на родине более привлекательными. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, результатами исследования они поделились с редакцией «Ленты.ру».

Россияне заявили о неготовности променять отдых в России на заграницу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В частности, туристы рассказали, что предпочитают отдыхать на Алтае, на Байкале, в Дагестане и Карелии. По словам аналитиков, путешественники считают, что российские города зачастую уступают зарубежным, в то время как природа в стране более впечатляющая, чем за рубежом.

В исследовании отмечается, что россияне готовы пожертвовать комфортом ради того, чтобы увидеть местные достопримечательности. Например, туристы соглашаются ночевать в машине или палатке или же в целом выбирать жилье ниже привычного уровня комфорта.

Сообщается, что главными целями, которые преследуют отпускники, стали желание зарядиться энергией, отдохнуть от суеты, сделать много красивых фотографий, побыть с близкими, а также посмотреть мир, не выезжая при этом за пределы страны.

В Aviasales пояснили, что в исследовании принимали участие респонденты в возрасте от 20 до 55 лет, которые за последний год хотя бы раз отправлялись в поход.

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