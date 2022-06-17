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2 часа назад

Россиянка в Абхазии и описала еду: «язык можно проглотить»

Lenta.ru

Россиянка слетала в Абхазию и удивилась разнообразному питанию в отеле. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка в Абхазии и описала еду: «язык можно проглотить»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Местную еду путешественница описала фразой «язык можно проглотить». По ее словам, для постояльцев было организовано трехразовое питание. На завтрак на выбор предлагали каши, яйца, два вида колбасы и сыров, а также творог, который понравился читательнице больше всего. «Прекрасный кофе — настоящий заварной из кофемашины», — добавила она.

На обед в гостинице подавали несколько видов салатов, супов и горячих блюд. Отдельно туристка упомянула сладкое. «Коврижки, каждый день тортики, бисквитики, печенье, безе, желе. Все вкусно! Похудеть точно не удастся», — добавила россиянка.

Помимо питания, девушка отметила специально оборудованную территорию для отдыха с детьми, бассейн с подогревом и чистые номера со свежим ремонтом.

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