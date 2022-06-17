Турагент опроверг популярное заблуждение о Таиланде

Российский тревел-блогер и индивидуальный турагент Антон Соколов опроверг популярный миф об отдыхе в Таиланде. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам мужчины, многие туристы уверены, что поездку в королевство не стоит планировать на лето из-за сезона дождей. Однако он назвал это заблуждением и заявил, что это стереотип, который распространяют турагенты.

«Потому что им было выгоднее продавать более рентабельную "чартерную" Турцию и остальную Европу. С тех пор так и гуляет это заблуждение по умам путешественников», — пояснил автор.

Таиланд располагается сразу в нескольких климатических зонах, поэтому комфортно отдыхать там можно круглый год. Например, в акватории Андаманского моря, к которой относятся курорты Краби, Пхукет и Пхи-Пхи, сезон дождей длится с мая по октябрь.

«Дожди в целом непродолжительные (по часу в день, зачастую ночью), отдыхать не мешают и даже помогают, освежая жаркий воздух», — рассказал турагент.

На юге Сиамского залива сезон дождей начинается во второй половине октября и заканчивается в начале марта. Речь идет об островах Самуи, Пханган и Тао.