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1 час назад

Российская туристка пропала в труднодоступной местности Алтая

Lenta.ruиещё 3

На Алтае организовали поиски туристки, упавшей в реку в районе подножия горы Белухи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Российская туристка пропала в труднодоступной местности Алтая
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел в Усть-Коксинском районе на слиянии горных рек Аккем и Ярлу, которое расположено в труднодоступной местности. По данным ведомства, жительница Санкт-Петербурга упала в воду на пешеходном переходе, после чего ее унесло течением.

Инструкторы туристической базы «Высотник» обследовали береговую линию от места падения до водопада Текелю протяженностью семь километров, но так и не нашли пропавшую. После к ним подключились спасатели — они обследовали русло реки Аккем протяженностью 10 километров на вертолете Ми-8.

На 17 июня запланирован еще один вылет Ми-8 для поисков россиянки. Отмечается, что туристическая группа, в состав которой входила путешественница, не была зарегистрирована в МЧС.

Новости путешествий,МЧС России,
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