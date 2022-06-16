Туристический поток в Кабардино-Балкарию вырос на 25%

"На фоне продолжающегося роста туристического потока актуальными остаются вопросы улучшения инфраструктуры курортов, увеличения гостиничного номерного фонда, а также поддержка других инициатив в данной сфере. Решением правительства России КБР, в том числе на эти цели, выделено более 250 млн руб. С начала года нас уже посетили около 300 тыс. человек, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года",