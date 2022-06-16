Туристический поток в Кабардино-Балкарию вырос на 25%

Кабардино-Балкарию посетили порядка 300 тыс. туристов с начала года, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков по итогам встречи с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"На фоне продолжающегося роста туристического потока актуальными остаются вопросы улучшения инфраструктуры курортов, увеличения гостиничного номерного фонда, а также поддержка других инициатив в данной сфере. Решением правительства России КБР, в том числе на эти цели, выделено более 250 млн руб. С начала года нас уже посетили около 300 тыс. человек, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года",
- написал Коков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что регион участвует в большинстве программ развития внутреннего туризма. Одной из важных задач здесь является создание сети модульных отелей, которую планируется реализовать совместно с Ростуризмом. "В ходе встречи затронули и вопросы обеспечения безопасности. С 1 июля вступает в силу закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, который в полной мере будет реализован и на курортах Кабардино-Балкарии", - добавил глава КБР.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.