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2 часа назад

Новый дизайн эконом-класса самолета нарекли в сети «страшным сном клаустрофоба»

Lenta.ru

Пользователи сети раскритиковали прототип двухэтажных сидений эконом-класса, который был представлен на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. На это обратили внимание в New York Post.

Новый дизайн эконом-класса нарекли «страшным сном клаустрофоба»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

21-летний дизайнер Алехандро Нуньес Висенте предложил новое расположение сидений в салоне эконом-класса — ряды располагаются в шахматном порядке друг над другом. Благодаря этому, у пассажиров нижних мест появилось дополнительное место для ног, однако значительная часть пространства над ними оказалась закрыта верхними креслами.

Пользователи Twitter и Reddit нарекли задумку дизайнера «очередным кошмаром» и «страшным сном клаустрофоба».

«Турбулентность в этом кресле грозит переломом двух коленей», «И как отсюда выползти в туалет?», «Тут можно умереть от приступа паники из-за клаустрофобии, зато ногам будет комфортно», «Мне нужно выпить успокоительное, чтобы просто смотреть на эти фото», «Я лучше заплачу за дополнительное место для лица»,

— такие комментарии оставили они.

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