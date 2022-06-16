Новый дизайн эконом-класса нарекли «страшным сном клаустрофоба»

Пользователи сети раскритиковали прототип двухэтажных сидений эконом-класса, который был представлен на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. На это обратили внимание в New York Post.
21-летний дизайнер Алехандро Нуньес Висенте предложил новое расположение сидений в салоне эконом-класса — ряды располагаются в шахматном порядке друг над другом. Благодаря этому, у пассажиров нижних мест появилось дополнительное место для ног, однако значительная часть пространства над ними оказалась закрыта верхними креслами.
Пользователи Twitter и Reddit нарекли задумку дизайнера «очередным кошмаром» и «страшным сном клаустрофоба».
«Турбулентность в этом кресле грозит переломом двух коленей», «И как отсюда выползти в туалет?», «Тут можно умереть от приступа паники из-за клаустрофобии, зато ногам будет комфортно», «Мне нужно выпить успокоительное, чтобы просто смотреть на эти фото», «Я лучше заплачу за дополнительное место для лица»,
— такие комментарии оставили они.