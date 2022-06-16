Новый дизайн эконом-класса нарекли «страшным сном клаустрофоба»

«Турбулентность в этом кресле грозит переломом двух коленей», «И как отсюда выползти в туалет?», «Тут можно умереть от приступа паники из-за клаустрофобии, зато ногам будет комфортно», «Мне нужно выпить успокоительное, чтобы просто смотреть на эти фото», «Я лучше заплачу за дополнительное место для лица»,