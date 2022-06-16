Для туристов разработали маршрут, где отдыхал президент

Для туристов разработали маршрут по местам отдыха президента России Владимира Путина. Об этом во время ПМЭФ рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Маршрут «Сибирские каникулы» – это абсолютно особенный маршрут, у которого действительно нет аналогов»,

– сказала Догузова.

По ее словам, туристам предлагают посетить Красноярский край, Хакасию и Тыву. В маршрут включено посещение природных объектов, осмотр исторических артефактов, а также мест религиозного культа. Догузова отметила, что для туристов будет доступна Саяно-Шушенская ГЭС, сообщает ТАСС.