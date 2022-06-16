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3 часа назад

По следам Путина: для туристов разработали маршрут, где отдыхал президент

РИА "ФедералПресс"

Для туристов разработали маршрут по местам отдыха президента России Владимира Путина. Об этом во время ПМЭФ рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Для туристов разработали маршрут, где отдыхал президент
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Маршрут «Сибирские каникулы» – это абсолютно особенный маршрут, у которого действительно нет аналогов»,

– сказала Догузова.

По ее словам, туристам предлагают посетить Красноярский край, Хакасию и Тыву. В маршрут включено посещение природных объектов, осмотр исторических артефактов, а также мест религиозного культа. Догузова отметила, что для туристов будет доступна Саяно-Шушенская ГЭС, сообщает ТАСС.

Первые туристы отправятся по местам Владимира Путина уже в июле. Протяженность «Сибирских каникул» – 1,2 километров Известно, что тур доступен круглый год. Он занимает 8 дней. Путь будет начинаться в Абакане и пройдет через несколько городов. Закончиться тур в Кызыле.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Владимир Путин,Ростуризм,
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