Россиянин в одиночку доберется с Урала до Каспия

Житель Нижнего Тагила Данил Сухоруков отправился в одиночное путешествие с Урала до Каспийского моря на самодельном катамаране. О своем путешествии мужчина рассказал «Комсомольской Правде».
32-летний путешественник признался, что задумал добраться до Каспийского моря по рекам еще в 2019 году, но на воплощение идеи мужчина решился только сейчас. Для этого он лично разработал конструкцию судна, используя катамаран и подручные материалы. Россиянин дополнил изобретение тентом от дождя и ветра, солнечной панелью и газовым баллоном для приготовления еды.
«Сейчас я в Перми, совсем недавно проплыл под Чусовским мостом и здесь будет стоянка, во время непогоды у меня сломалось весло, я заказал его на "Валдбериз" и мне его нужно забрать»,
— рассказал Сухоруков.
Россиянин отметил, что общая длина его маршрута составляет около 2,5 тысячи километров. Конкретного графика он не придерживается и полагается на погоду, тем не менее, рассчитывает проходить примерно по 30 километров в день.
«Первая книга, которую я прочитал, была ЭРобинзон Крузо", с тех пор меня и несет. Я путешествую в одиночку, раньше были путешествия с друзьями, но потом я понял, что мне комфортнее одному. Я люблю одиночество»,
— поделился путешественник.