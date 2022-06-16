В Таганрог отправится туристический поезд на паровозной тяге

Каждую субботу жители и гости донской столицы смогут отправиться в паровозный тур в Таганрог. Планируется, что состав будет ходить с вокзала Ростов-Пригородный до конца сентября. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Фото: Rostof.ru Rostof.ru

- Туристический поезд станет отправляться из донской столицы в 09:32. В пути предусмотрены стоянки на остановочном пункте Мержаново и станции Морская. В 11:32 состав будет прибывать на станцию Таганрог-Пассажирский,

- говорится в сообщении.

В рамках тура пассажирам на выбор предлагается две экскурсионные программы «Виват Петру» и «В Таганрог на ретро-поезде». Участников первой ожидает знакомство с экспозицией музея градостроительства и быта, познавательная пешая прогулка с гидом по улицам старого города, а также небольшое танцевальное рандеву в «Петровской Ассамблее» с Петром I и его придворными.

Во время второй экскурсии туристов пригласят на прогулку по историческому центру Таганрога. Её тема - «Провинциальный город с имперскими амбициями». А затем запланирована часовая прогулка на яхте по Таганрогскому заливу.