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5 часов назад

Эстония сняла все ограничения на въезд в страну

Lenta.ruиещё 3

Власти Эстонии сняли все ограничения на въезд в страну для иностранцев, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства европейской страны.

Эстония сняла все ограничения на въезд в страну
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественников из третьих стран освободили от предоставления сертификата о вакцинации и сдачи ПЦР-теста перед поездкой.

Отмечается, что данное решение принято на фоне снижения темпов распространения COVID-19 во всем мире.

«Въезд инфицированных граждан не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в Эстонии», — уточнили в правительстве.

Ранее, 1 июня, о снятии всех ковидных ограничений на въезд в страну заявили власти Германии. Иностранные туристы, в том числе россияне, больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации, результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании.

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