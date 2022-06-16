Эстония сняла все ограничения на въезд в страну

Власти Эстонии сняли все ограничения на въезд в страну для иностранцев, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства европейской страны.
Путешественников из третьих стран освободили от предоставления сертификата о вакцинации и сдачи ПЦР-теста перед поездкой.
Отмечается, что данное решение принято на фоне снижения темпов распространения COVID-19 во всем мире.
«Въезд инфицированных граждан не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в Эстонии», — уточнили в правительстве.
Ранее, 1 июня, о снятии всех ковидных ограничений на въезд в страну заявили власти Германии. Иностранные туристы, в том числе россияне, больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации, результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании.