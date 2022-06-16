Посвященная красоте гор фотовыставка открылась в Сочи

На территории курорта «Роза Хутор» открылась фотовыставка о красоте горной природы, посвященная долине реки Мзымты. Как уточняет KP.RU, фотоинсталляция располагается на Романовом мосту.

На выставке представлены работы четырех местных фотохудожников Ивана Головина, Ильи Гладких, Александра Романенко и Татьяны Лещинской. На их снимках запечатлена смена времен года в горах.

Двое из участников выставки — уроженец Тольятти Иван Головин и проживавшая в Челябинске Татьяна Лещинская — настолько прониклись любовью к горному туризму, что сделали его своей профессией. Отмечается, что организаторы планируют провести встречу с авторами работ 17 июня.

Рассказывая о проекте, который проводится курортом уже в пятый раз, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Розы Хутор» Дмитрий Колосов указал, что в центре внимания в этом году оказалась фигура человека.

«Он кажется абсолютно крошечным на фоне горных вершин, но с таким огромным внутренним миром», — заметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Уфе открылась выставка «Куклы мира» заслуженного работника культуры Башкирии Михаила Тимохина. Автор экспозиции — художник, преподаватель географии по образованию, педагог высшей категории подросткового клуба «Юность», ранее работал актером Башкирского государственного театра кукол.