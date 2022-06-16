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4 часа назад

Посвященная красоте гор фотовыставка открылась в Сочи

Lenta.ru

На территории курорта «Роза Хутор» открылась фотовыставка о красоте горной природы, посвященная долине реки Мзымты. Как уточняет KP.RU, фотоинсталляция располагается на Романовом мосту.

Посвященная красоте гор фотовыставка открылась в Сочи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На выставке представлены работы четырех местных фотохудожников Ивана Головина, Ильи Гладких, Александра Романенко и Татьяны Лещинской. На их снимках запечатлена смена времен года в горах.

Двое из участников выставки — уроженец Тольятти Иван Головин и проживавшая в Челябинске Татьяна Лещинская — настолько прониклись любовью к горному туризму, что сделали его своей профессией. Отмечается, что организаторы планируют провести встречу с авторами работ 17 июня.

Рассказывая о проекте, который проводится курортом уже в пятый раз, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Розы Хутор» Дмитрий Колосов указал, что в центре внимания в этом году оказалась фигура человека.

«Он кажется абсолютно крошечным на фоне горных вершин, но с таким огромным внутренним миром», — заметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Уфе открылась выставка «Куклы мира» заслуженного работника культуры Башкирии Михаила Тимохина. Автор экспозиции — художник, преподаватель географии по образованию, педагог высшей категории подросткового клуба «Юность», ранее работал актером Башкирского государственного театра кукол.

Тимохин посетил множество стран в течение восьми лет, собрав коллекцию кукол в национальных костюмах. Его коллекция насчитывает около 70 кукол из разных российских регионов, стран Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.

Новости путешествий,Иван Головин,Дмитрий Колосов,Александр Романенко,
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