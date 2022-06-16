Россия разрешила въезд в страну всем иностранцам

Россия разрешила въезд в страну всем иностранным гражданам, однако сохранила требование о предъявлении ПЦР-тестов. Об этом говорится в официальном распоряжении на сайте правительства России.

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В документе сообщается, что теперь в Россию могут въезжать из всех государств без веских на то оснований через воздушные и морские пункты пропуска. Однако подчеркивается, что иностранцам по-прежнему необходим при себе ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до въезда.

В МИД России при этом отметили, что граждане Белоруссии могут въезжать в Россию любыми видами транспорта, в том числе с территорий третьих стран. Кроме этого, как сообщили в ведомстве, разрешается въезд граждан Узбекистана железнодорожным транспортом.